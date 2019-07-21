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На турнире по силовому экстриму в Карелии сдвинули танк Т-80

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Международные соревнования по силовому экстриму прошли в Петрозаводске. Видеоролик, где участники сдвигают танк Т-80 весом 46 т, появился на странице соцсети «ВКонтакте» главы Карелии Артура Парфенчикова.

Турнир состоялся в субботу, 20 июля, отмечает ИА «Карелinform». Российский этап соревнований прошел на набережной Онежского озера. В нем приняли участие спортсмены из 12 стран.

Как стало известно 10 июня, шестилетний житель Ингушетии Ибрагим Льянов побил мировой рекорд по количеству отжиманий за один подход. Мальчика тренировал отец. Ибрагим отжался больше Рахима Куриева — 3202 раза, причем этого результата ребенок достиг менее чем за два часа.

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