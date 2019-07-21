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Памятник участникам ВОВ отремонтировали в Калужской области

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Жители деревни Плоское Юхновского района Калужской области отремонтировали памятник солдатам Великой Отечественной войны, расположенный на кладбище.

Приведены в порядок фигуры скульптурной композиции, оштукатурен и облицован гранитными плитами постамент, подходы выложены брусчаткой, информирует газета «Весть». Забетонирована площадка для мусорных контейнеров, ведутся работы по установке ограждения. В 2018 году в Плоском обновили Дом культуры в рамках программы поддержки местных инициатив.

Ранее жители маленькой деревни в Коми решили своими силами установить мост. В Черноборской живут четыре человека, двое из них пенсионеры. Весной переправу смыло паводком. Не дождавшись помощи от местных властей, люди сами собрали бревна. Трое мужчин из Сизябска и двое мужчин из Черноборской за день сделали новый мост.

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