Артиллерийский салют в День ВМФ в Петербурге будет длиться 10 минут

Вечером 28 июля в акватории Невы в Санкт-Петербурге состоится артиллерийский салют в честь празднования Дня ВМФ. По данным пресс-службы Западного военного округа, он начнется в 22:30.

За 10 минут запустят 30 залпов артиллерийских орудий и более 2 тыс. фейерверков, передает телеканал «78». Для проведения салюта организуют две площадки. Одну разместят на большом пляже Петропавловской крепости, а другую — в Кронштадте.

В воскресенье, 21 июля, на аэродроме Пушкина и в поселке Громово провели репетицию с участием самолетов и вертолетов. А в Кронштадте около 20 современных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения отработали свои маневры.