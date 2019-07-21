Глава МИД Ирана назвал санкции США экономическим терроризмом
Санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана являются экономическим терроризмом. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Министр уточнил, что терроризм — это применение насилия и запугивания граждан страны для достижения политических целей. США используют экономический терроризм, который нельзя назвать санкциями, ведь они не направлены на соблюдение законодательства.
Летом 2015 года между Ираном, Россией, Великобританией, Германией, Китаем, Францией и США был подписан Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций. В частности, Тегеран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. При этом республика может иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 т тяжелой воды.
В мае 2018 года США объявили о выходе из сделки. Американский президент Дональд Трамп обвинил Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия вопреки соглашению. После этого Вашингтон неоднократно продлевал действие старых санкций и объявлял о новых мерах против исламской республики.
8 мая 2019 года Иран уведомил участников СВПД о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Тегеране указали, что меры связаны с нарушением Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся подписантов соглашения в должной мере решить возникшие проблемы.
Очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном произошел 13 июня, когда в Ормузском проливе два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия. Предположительно, суда были атакованы торпедами. За атакой последовали взрывы и пожар. США обвинили в нападении Иран.
10 июля телеканал CNN со ссылкой на источник в минобороны Соединенных Штатов сообщил, что пять малых кораблей, вероятно, принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру, покидавшему Персидский залив, и потребовали остановиться в Ормузском проливе.