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Авария с двумя погибшими произошла на трассе в Башкирии

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В воскресенье, 21 июля, около 14 часов в Туймазинском районе Башкирии на 25-м км автодороги Белебей–Туймазы столкнулись ВАЗ-2110 и Hyundai Accent. Автомобили ехали навстречу друг другу.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по республике, погибли мужчина за рулем Hyundai и пассажирка отечественной машины. Пострадали супруга водителя иномарки и двое их детей, передает ИА «Башинформ». Их доставили в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, самой распространенной причиной гибели людей на дорогах в России является выезд на встречную полосу движения.

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