Матвиенко заявила о необходимости в будущем единой валюты для РФ и Белоруссии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что развитие союза России и Белоруссии потребует в будущем единой валюты.

«Это союз (России и Белоруссии), который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что трудно с разными валютами определять финансово-денежную, валютную политику», — сказала политик в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

По ее словам, союз должен быть полноценным с точки зрения одинаково развивающейся экономики, «потому что иначе очень сложно интегрироваться», передает «РИА Новости».

Ранее в воскресенье министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что Москве и Минску не нужно спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике. По его мнению, интеграция России и Белоруссии — долгосрочный процесс. Орешкин также добавил, что он будет выгоден для обеих стран.

18 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск согласовали ряд вопросов развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Выступая на Форуме регионов двух стран, он рассказал, что после долгой и напряженной работы сторонам удалось достичь принципиальных договоренностей, о которых будет объявлено позднее.

Ранее в тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Минск является самым близким партнером Москвы, а работа между странами ведется по всем направлениям. Он также обратил внимание на возросший в прошлом году на 10% объем взаимной торговли, который составил $30,5 млрд.