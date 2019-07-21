Десятки боевых судов примут участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе

Более 100 единиц техники Черноморского флота, в том числе 30 боевых судов, можно будет увидеть 28 июля на мероприятиях в честь Дня ВМФ в Севастополе. Зрители увидят «фонтаны на воде» и «вальс буксиров», а также групповой прыжок парашютистов.

Парад кораблей и военно-спортивный праздник предполагает показ 19 эпизодов, демонстрирующих возможности сил флота. В Севастопольской бухте на бочках будут ошвартованы ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Сметливый», малый ракетный корабль «Вышний Волочек», подводная лодка «Новороссийск», а также сторожевой корабль пограничной службы ФСБ России, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

В 2019 году ВМФ России проведет специальные учения, которые проверят способность флота снабжать военные базы, развернутые вдоль Северного морского пути. В их рамках большой десантный корабль (БДК) «Александр Отраковский» совершит переход от Североморска на Дальний Восток. Эти маневры позволят отработать возможность в предельно короткие сроки перебрасывать технику, вооружение и личный состав в самые отдаленные гарнизоны.