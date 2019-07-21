Прямой эфир

Десятки боевых судов примут участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 100 единиц техники Черноморского флота, в том числе 30 боевых судов, можно будет увидеть 28 июля на мероприятиях в честь Дня ВМФ в Севастополе. Зрители увидят «фонтаны на воде» и «вальс буксиров», а также групповой прыжок парашютистов.

Парад кораблей и военно-спортивный праздник предполагает показ 19 эпизодов, демонстрирующих возможности сил флота. В Севастопольской бухте на бочках будут ошвартованы ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Сметливый», малый ракетный корабль «Вышний Волочек», подводная лодка «Новороссийск», а также сторожевой корабль пограничной службы ФСБ России, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

В 2019 году ВМФ России проведет специальные учения, которые проверят способность флота снабжать военные базы, развернутые вдоль Северного морского пути. В их рамках большой десантный корабль (БДК) «Александр Отраковский» совершит переход от Североморска на Дальний Восток. Эти маневры позволят отработать возможность в предельно короткие сроки перебрасывать технику, вооружение и личный состав в самые отдаленные гарнизоны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полярный день десантника: ВМФ отработает высадку на базы Севморпути
Минобороны проверит возможность оперативной переброски подкрепления в отдаленные гарнизоны
Урок мужества: офицеры-подводники спасли товарищей ценой своих жизней
Экипаж глубоководной станции успел эвакуировать гражданского специалиста из горящего отсека и полтора часа боролся за живучесть корабля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017