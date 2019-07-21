Прокуратура добилась выплат пострадавшей от паводка семье с ребенком-инвалидом

Тайшетская межрайонная прокуратура Иркутской области через суд добилась того, чтобы члены семьи с ребенком-инвалидом, пострадавшие в ходе паводков в регионе, получили единовременные выплаты. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Уточняется, что семья проживала в недавно построенном доме в Тайшетском районе, где были созданы необходимые условия для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Однако граждане не имели постоянной регистрации по адресу проживания. Из-за этого им отказывали в выплате компенсации.

«Прокурором в интересах данных граждан, в том числе ребенка-инвалида, предъявлено заявление в суд об установлении юридического факта их проживания, которое рассмотрено и удовлетворено. Право на получение единовременной материальной помощи каждого члена семьи восстановлено», — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы, восемь числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. По последним данным МЧС, подтопленными в зоне паводков остаются 16 домов.

18 июля глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что работы по ликвидации последствий наводнения в регионе подходят к концу.

19 июля президент России Владимир Путин посетил пострадавшие от паводка районы Иркутской области и пообщался с местными жителями. Визит президента в регион стал вторым за последний месяц.