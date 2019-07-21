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Врачи диагностировали два перелома у бойца MMA Олейника

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Фото: TACC/Валерий Шарифулин
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Врачи обнаружили два перелома правой ноги у российского бойца смешанного стиля (MMA) Алексея Олейника после боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с американцем Уолтом Харрисом. Об этом сообщило ТАСС в воскресенье, 21 июля.

Ранее появилась информация, что Олейника доставили в больницу с подозрением на разрыв крестообразной связки колена после проигрыша Харрису.

Поединок в тяжелой весовой категории между Олейником и Харрисом прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио (штат Техас, США). Россиянин закончил бой спустя 11 секунд после начала встречи.

Таким образом, 42-летний россиянин потерпел 13-е поражение в карьере при 57 победах. В послужном списке 36-летнего Харриса — 13 побед и семь поражений.

В предыдущем поединке, который прошел в Санкт-Петербурге 21 апреля, Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом.

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