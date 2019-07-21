Абэ заявил об отказе переизбираться на пост главы правящей партии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост руководителя правящей в стране Либерально-демократической партии после окончания своего нынешнего срока в 2021 году. Об этом сообщил телеканал NHK в воскресенье, 21 июля.

«Абсолютно не думаю об этом. Я бы хотел тщательно выполнять то, что должен сделать на протяжении остатка своего срока», — ответил Абэ на вопрос журналиста о продлении его нахождения на посту главы правящей партии. Его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что Синдзо Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до конца своего премьерского срока.

В сентябре 2018 года Абэ переизбрался на третий срок председателем правящей в стране Либерально-демократической партии по итогам прошедшего внутрипартийного голосования.