МЧС предупредили об ухудшении погоды в Подмосковье 21 июля

Дождь и гроза начнутся в Московской области в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области в воскресенье, 21 июля.

«В ближайшие два часа с сохранением до 21:00 мск воскресенья в Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия», — приводит агентство слова представителей МЧС.

Отмечается, что в ближайший час (18:00. — Ред.) возможно начало дождя, грозы и усиление ветра до 15 м/с.

Ранее синоптики заявили, что с 22 по 28 июля погода в столичном регионе и центральной части России начнет улучшаться, природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России.

19 июля заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что как минимум до конца июля жара в Московский регион не вернется.