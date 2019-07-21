«Урал» обыграл «Ахмат» в матче второго тура чемпионата России по футболу

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» дома обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 3:0. Матч прошел в рамках второго тура чемпионата России в воскресенье, 21 июля.

Мячи забили Владимир Ильин (45+2), Отман Эль-Кабир (58) и Юрий Бавин (78), пишет «Газета.ру».

Как отмечает ТАСС, «Урал» пятый матч подряд не проигрывает «Ахмату» в чемпионате России. Екатеринбургский клуб одержал три победы, еще две игры завершились вничью.

В матче первого тура чемпионата России «Урал» в гостях победил «Уфу» со счетом 3:2, а «Ахмат» дома победил «Краснодар» (1:0).

Накануне московский «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Ростовом». Встреча завершилась со счетом 2:2.