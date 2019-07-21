Прямой эфир

«Урал» обыграл «Ахмат» в матче второго тура чемпионата России по футболу

0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» дома обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 3:0. Матч прошел в рамках второго тура чемпионата России в воскресенье, 21 июля.

Мячи забили Владимир Ильин (45+2), Отман Эль-Кабир (58) и Юрий Бавин (78), пишет «Газета.ру».

Как отмечает ТАСС, «Урал» пятый матч подряд не проигрывает «Ахмату» в чемпионате России. Екатеринбургский клуб одержал три победы, еще две игры завершились вничью.

В матче первого тура чемпионата России «Урал» в гостях победил «Уфу» со счетом 3:2, а «Ахмат» дома победил «Краснодар» (1:0).

Накануне московский «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Ростовом». Встреча завершилась со счетом 2:2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Футболист «Ростова» Резиуан Мирзов перешел в «Спартак»
Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА на турнире в Австрии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017