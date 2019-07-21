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Назван простой способ хорошо выспаться

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Фото: Depositphotos
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Ученые из университета Техаса выяснили, что быстрее уснуть и значительно улучшить качество сна можно, если принять теплую ванну, сообщается на сайте Medicalxpress.

На сонной волне: ученые изобрели прибор, который ускоряет засыпание
Устройство можно будет использовать не только в качестве снотворного, но и как беззвучный будильник

Специалисты изучили данные 5322 исследований, посвященных теме улучшения сна. По их словам, большинство работ доказали, что теплая ванна перед сном увеличивает скорость засыпания в среднем на 10 минут. Оптимальная температура воды при этом — 40–43 градуса по Цельсию.

Принимать ванну специалисты рекомендуют за 90 минут перед сном. Исследователи отметили, при этом достигается наилучший эффект — в таком случае горячая вода не только ускорит засыпание, но и улучшит качество сна.

13 июля сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна. По его словам, в среднем человеку нужно от семи до восьми часов, однако есть чисто и генетически заложенные нюансы.

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