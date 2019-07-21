Явка избирателей на выборах в Верховную раду превысила 20%

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную раду Украины, по последним данным Центризбиркома страны, превысила 20%, сообщил в воскресенье, 21 июля, на брифинге замглавы ЦИК Олег Конопольский.

«Активность избирателей, которая у нас сегодня сложилась по всем избирательным округам, составила более 20% избирателей, внесенных в списки для голосований», — цитирует его «РИА Новости».

Досрочные выборы в Верховную раду начались утром в воскресенье, 21 июля, в 199 округах Украины. Они проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвуют 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.