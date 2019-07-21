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Врачи назвали первые признаки камней в почках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Медики рассказали о первых признаках, которые могут сигнализировать о камнях в почках. По словам специалистов, одним из главных симптомов является резкая боль в пояснице.

Отмечается, что особенно должны насторожить боли, накатывающие в виде приступов. Также основными симптомами данного заболевания являются частые позывы в туалет и кровь в моче.

«Проблемы с почками могут являться причиной повышенной температуры и озноба. Тошнота указывает на то, что вредные вещества не выходят из организма и скапливаются, мешая работе кишечника», — цитирует мнение специалистов «Пермь Открытая».

В мае врач-диетолог сообщила, что практически любая диета, построенная на чрезмерных ограничениях, может привести к проблемам со здоровьем — депрессии, подагре и камням в желчном пузыре.

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