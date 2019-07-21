В Москве прошло ретроралли

Глэм-рок 1970-х годов, шипы и блеск. По московским улицам проехали участники ретроралли. Жители столицы увидели «в деле» настоящие легенды мирового автопрома — Cadillac 1941 года, Mercedes-Benz 1964 года, «Волгу», «Запорожец» и «Москвич». В гонке участвовали 30 классических автомобилей.