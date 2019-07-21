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«Союз МС-13» с международным экипажем прибыл на МКС

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Долгожданная встреча и трогательные объятия. Сегодня ночью экипаж корабля «Союз МС-13» прибыл на МКС. Это россиянин Скворцов, итальянец Пармитано и американец Морган. Через два часа после начала стыковки космонавты открыли переходной люк. На станции коллег ждали Алексей Овчинин, Ник Хейг и Кристина Кук.

Корабль «Союз МС-13» запущен с Байконура 20 июля в 19:28 по московскому времени. Все трое членов экипажа — полковники, их провожали аплодисментами. Космонавты пробудут на МКС более 200 дней. У экипажа множество задач, в том числе отработать управление роботом-аватаром «Федором».

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