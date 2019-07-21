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Глава Siemens назвал администрацию Трампа «лицом расизма»

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Фото: Global Look Press/Peter Kneffel
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Гендиректор компании Siemens Джо Кайзер заявил, что удручен тем, что администрация президента США становится лицом расизма и депортации людей из страны. Об этом он написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 21 июля.

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Свою позицию Кайзер озвучил в комментарии к записи депутата бундестага Рупрехта Поленца с реакцией на выступление американского лидера Дональда Трампа в Гринвилле. Там сторонники политики главы Белого дома призывали к отставке политика-демократа Ильхан Омар, родившейся в Сомали. Поленц с иронией допустил, что в скором времени президенту США самому придется переезжать в Германию в качестве беженца.

По мнению Кайзера, долго жившего в США, раньше Соединенные Штаты были местом, где была настоящая свобода, толерантность и открытость.

Ранее, 14 июля, стало известно об арестах в нескольких городах США нелегальных иммигрантов для последующей депортации из страны.

19 июня глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время США начнут массовую высылку беженцев. По его словам, речь идет о миллионах человек. Инициатива президента подверглась широкой критике, в том числе со стороны членов демократической партии. Так, председатель палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси назвала намерения Трампа «актом абсолютной злобы». По ее словам, соответствующая практика борьбы с нелегальной миграцией является жестокой, неэффективной и дискриминационной.

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