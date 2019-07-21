Порошенко проголосовал на выборах в Верховную раду Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко принял участие в досрочных выборах в Верховную раду. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 21 июля.

«Я проголосовал за ту команду, уникальную, которая способна остановить российский реванш и двигать страну вперед. За команду, которая имеет силу, волю, патриотизм, опыт, решительность. За команду, которая на протяжении всей кампании была объектом атак со стороны российской пятой колонны», — заявил украинский политик.

Он намекнул на то, что голос отдал за возглавляемую им же партию «Европейская солидарность»: «Я буду поддерживать всех, кто поддерживает движение страны в ЕС и НАТО, и буду давать решительный отпор тем, кто будет пытаться это движение остановить».

Ранее 21 июля лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко приняла участие в выборах на Украине.

Досрочные выборы в Верховную раду начались утром в воскресенье, 21 июля, в 199 округах Украины. Выборы проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвуют 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.