Смерть стендап-комика на сцене в Дубае приняли за часть представления

Индийский стендап-комик Манджунатх Найду умер от остановки сердца во время выступления в Дубае. Зрители решили, что происходящее — часть шоу, поэтому помогать мужчине бросились лишь спустя несколько минут, сообщает Gulf News.

Инцидент произошел 19 июля во время концерта в отеле Clavichord Signature. Внезапно 36-летний артист начал задыхаться и присел на стоящую на сцене скамейку, с которой упал на пол. Сначала зрители думали, что происходящее — часть представления, поэтому на помощь мужчине бросились только через три минуты.

Приехавшим на вызов врачам скорой помощи не удалось реанимировать артиста.

В апреле 2019 года британский стендап-комик Ян Когнито также умер прямо на сцене. Он выступал в баре The Atic в городе Бистер (графство Оксфордшир).