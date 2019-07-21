Председатель участковой избирательной комиссии в Киеве пришел на работу пьяным

Председатель одной из участковых избирательных комиссий в Киеве пришел на работу в день выборов депутатов Верховной рады в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в воскресенье, 21 июля, в пресс-службе киевского управления Национальной полиции Украины.

«Сотрудники патрульной полиции провели тест на драгере, который показал результат 2,33 промилле алкоголя», — говорится в сообщении.

На мужчину был составлен протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф, отмечает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что на избирательном участке № 350666 в селе Нагорном Светловодского района Кировоградской области Украины на внеочередных выборах в Верховную раду вместо положенного сейфа использовали кухонную кастрюлю.

Досрочные выборы в Верховную раду начались утром в воскресенье, 21 июля, в 199 округах Украины. Выборы проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвуют 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.