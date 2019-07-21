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Российский боец ММА Олейник попал в больницу после поединка в США

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник попал в больницу после поражения нокаутом от представителя США Уолта Харриса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (штат Техас). Об этом на своей странице в Twitter написал журналист ESPN Ариэль Хельвани.

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«Олейник находится в местной больнице вместе со своим менеджером Абрахамом Кавой. Есть опасения, что он порвал крестообразную связку колена, но этот диагноз еще не подтвержден», — говорится в сообщении.

Поединок состоялся в ночь на 21 июля. Россиянин проиграл спустя 11 секунд после стартового гонга. Таким образом, 42-летний Олейник потерпел 13-е поражение в карьере при 57 победах. В послужном списке 36-летнего Харриса — 13 побед и семь поражений. В предыдущем поединке 21 апреля Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом в Санкт-Петербурге.

Накануне, 20 июля, российский боксер Максим Дадашев провел свой 14-й бой на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле (штат Мэриленд), его соперником стал пуэрториканец Субриэль Матиас. После 11 раундов команда россиянина попросила остановить бой. В подтрибунном помещении боксеру стало плохо, он упал в обморок.

Из здания Дадашева выносили на носилках. В больнице врачи диагностировали у него отек мозга и провели трепанацию черепа. Расходы на лечение спортсмена Федерация бокса России пообещала взять на себя.

28-летний Максим Дадашев выступает в первом полусреднем весе. Поражение от пуэрториканца стало для него первым. В предыдущих 13 боях он одержал победу, причем в 11 из них — нокаутом.

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