Новейшую немецкую боевую машину Puma назвали «бездонной бочкой»

Немецкая боевая бронированная машина Puma превратилась в «бездонную бочку» из-за постоянного удорожания проекта. По предварительным оценкам правительства Германии, итоговая стоимость производства боевой машины пехоты (БМП) уже почти удвоилась, передает телеканал N-TV.

«Для производства 350 бронированных пехотных машин Puma в настоящее время запланировано €5,9 млрд», — рассказали в министерстве обороны Германии.

Отмечается, что сумма выделенных средств уже превысила изначально запланированную на €2,9 млрд. По данным ведомства, увеличение стоимости связано с согласованным в договоре ростом цен, а также с дополнительными требованиями к БМП.

Разработку и выпуск опытной партии БМП Puma осуществляют концерны Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall-Landsysteme (RLS). Изначально планировалась поставка для сухопутных войск Германии партии из 410 машин, однако в итоге заказ был сокращен до 350 единиц.

В 2018 году сообщалось, что немецкой армии не хватает снаряжения для решения задач НАТО. В дефиците — бронежилеты, зимнее обмундирование и палатки.