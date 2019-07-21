Пострадавшие от паводка в Иркутской области бизнесмены получат кредиты под 1–2%

Владельцы бизнеса, пострадавшие в результате паводка в Иркутской области, смогут получить кредиты под 1–2%. Об этом в воскресенье, 21 июля, журналистам заявил глава региона Сергей Левченко.

«Обратились в правительство РФ, чтобы совместно с Фондом развития моногородов могли дать таким предпринимателям кредиты под 1–2%, предварительно добро на это есть», — приводит его слова ТАСС.

Левченко отметил, что некоторые бизнесмены потеряли торговые площади и запасы товаров. В связи с этим власти прорабатывают несколько вариантов помощи.

«Это и налоговые каникулы (муниципальные и областные), плюс выделение новых земельных участков на неподтопляемых территориях», — сказал он.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы, восемь числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. По последним данным МЧС, подтопленными в зоне паводков остаются 16 домов.

18 июля глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что работы по ликвидации последствий наводнения в регионе подходят к концу.

19 июля президент России Владимир Путин посетил пострадавшие от паводка районы Иркутской области и пообщался с местными жителями. Визит президента в регион стал вторым за последний месяц.