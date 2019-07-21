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Британские меломаны назвали самую популярную песню века

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Британские... нет, не ученые, а меломаны выбрали песню тысячелетия — Chasing Cars группы Snow Patrol. Именно эта песня чаще всего звучала на радио Соединенного Королевства. Композиция вышла в 2006 году на альбоме Eyes Open. Более трех лет — 166 недель — песня не покидала британские чарты. Как и все хиты на планете, Chasing Cars — о любви.

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