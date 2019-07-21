Аномальная жара убила шесть человек в США

Аномальная погода привела к гибели шести человек в США. Жертвами экстремальной температуры стали жители штатов Мэриленд, Аризона, Арканзас. На большей части территории страны — от 32 до 38 градусов тепла. В зоне аномальной жары — около половины американцев. В Нью-Йорке столбики термометров в субботу поднялись выше +30. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.