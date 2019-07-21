Прямой эфир

Аккаунты нескольких иранских СМИ заблокировали в Twitter

0
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Twitter заблокировала аккаунты нескольких средств массовой информации Ирана.

Распахали «башню»: как работают «Свидетели Иеговы» после запрета
Члены движения перестали проповедовать на улицах, но оно продолжает существовать

Как сообщает Би-би-си, речь идет о странице на персидском языке Young Journalists Club, которое относится к государственной телекомпании IRIB.

Также заблокированными оказались аккаунты Mehr и IRNA_1313, который принадлежит государственному информагентству IRNA.

Причиной блокировки называют «скоординированные и целенаправленные притеснения» последователей монотеистической религии бахаи.

Число сторонников данной религии в Иране составляет около 300 тыс. человек. Однако власти ее не признают, а последователей притесняют.

В конце февраля социальная сеть Facebook заблокировала пост российского блогера Сергея Колясникова, в котором он поздравил мужчин с Днем защитника Отечества. Нецензурной брани или оскорблений в посте не было, однако в Facebook заявили, что запись «противоречит нормам сообщества».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
По аяту на брата: как секта из Казахстана поработила умы россиян
Они называют создателем умершего сельского шофера, пьют соленый чай и молятся на экстремистскую литературу
Мусульмане и иудеи Бельгии выступили против запрета на ритуальное убийство животных

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017