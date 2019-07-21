Аккаунты нескольких иранских СМИ заблокировали в Twitter

Twitter заблокировала аккаунты нескольких средств массовой информации Ирана.

Как сообщает Би-би-си, речь идет о странице на персидском языке Young Journalists Club, которое относится к государственной телекомпании IRIB.

Также заблокированными оказались аккаунты Mehr и IRNA_1313, который принадлежит государственному информагентству IRNA.

Причиной блокировки называют «скоординированные и целенаправленные притеснения» последователей монотеистической религии бахаи.

Число сторонников данной религии в Иране составляет около 300 тыс. человек. Однако власти ее не признают, а последователей притесняют.

В конце февраля социальная сеть Facebook заблокировала пост российского блогера Сергея Колясникова, в котором он поздравил мужчин с Днем защитника Отечества. Нецензурной брани или оскорблений в посте не было, однако в Facebook заявили, что запись «противоречит нормам сообщества».