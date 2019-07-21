Олейник проиграл нокаутом за 11 секунд на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл американцу Уолту Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Поединок в тяжелой весовой категории прошел в Сан-Антонио (США, штат Техас) и завершился нокаутом спустя 11 секунд после стартового гонга.

Таким образом, 42-летний россиянин потерпел 13 поражение в карьере при 57 победах. В послужном списке 36-летнего Харриса — 13 побед и семь поражений.

В предыдущем поединке 21 апреля Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом в Санкт-Петербурге.

7 июля американец Хорхе Масвидаль победил соотечественника Бена Аскрена за пять секунд. Он нокаутировал Аскрена коленом в прыжке. Нокаут стал самым быстрым в истории UFC.