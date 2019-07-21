Прямой эфир

Олейник проиграл нокаутом за 11 секунд на турнире UFC

0
Фото: twitter.com/MMAFighting
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл американцу Уолту Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Пояс ушел: но Федор Емельяненко не сказал последнего слова
Продолжение карьеры легендарного бойца под большим вопросом после поражения в финале Гран-при Bellator

Поединок в тяжелой весовой категории прошел в Сан-Антонио (США, штат Техас) и завершился нокаутом спустя 11 секунд после стартового гонга.

Таким образом, 42-летний россиянин потерпел 13 поражение в карьере при 57 победах. В послужном списке 36-летнего Харриса — 13 побед и семь поражений.

В предыдущем поединке 21 апреля Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом в Санкт-Петербурге.

7 июля американец Хорхе Масвидаль победил соотечественника Бена Аскрена за пять секунд. Он нокаутировал Аскрена коленом в прыжке. Нокаут стал самым быстрым в истории UFC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава UFC оценил возможность проведения титульных боев в России
Джонс одержал 16-ю победу подряд в UFC

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017