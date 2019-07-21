Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве в воскресенье

Облачная погода, дождь и гроза с порывами ветра до 15 м/с ожидается в Москве в воскресенье, 21 июля.

При этом в столичном регионе сохранится желтый уровень опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха составит 21-23 градуса тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 12 градусов. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба, передает «Газета.ру».

19 июля заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что как минимум до конца июля жара в Московский регион не вернется.