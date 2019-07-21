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Появилось видео с просьбами тренера к боксеру Дадашеву остановить бой

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Фото: twitter.com/AntonioTarver
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Тренер российского боксера Максима Дадашева, который был госпитализирован с отеком мозга, упрашивал его остановить бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

Видео разговора наставника Бадди Мак-Герта с 28-летним спортсменом во время боя появилось в Twitter.

«Я остановлю бой. Макс, ты пропускаешь слишком много ударов. Посмотри на меня, пожалуйста. Ты понимаешь меня, Макс?», — говорил тренер.

После этого тренер говорил секундантам и переводчику Дадашева, что нужно быть честным со спортсменом и останавливать бой.

Свой 14-й бой Дадашев провел 20 июля на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле (США). После 11 раундов команда россиянина попросила остановить поединок.

В подтрибунном помещении боксеру стало плохо, он упал в обморок. Из здания Дадашева выносили на носилках. В больнице врачи диагностировали у него отек мозга и провели трепанацию черепа.

Дадашев выступает в первом полусреднем весе. Поражение от пуэрториканца стало для него первым. В предыдущих 13 боях он одержал победу, причем в 11 из них — нокаутом.

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