Появилось видео с просьбами тренера к боксеру Дадашеву остановить бой

Тренер российского боксера Максима Дадашева, который был госпитализирован с отеком мозга, упрашивал его остановить бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

Видео разговора наставника Бадди Мак-Герта с 28-летним спортсменом во время боя появилось в Twitter.

«Я остановлю бой. Макс, ты пропускаешь слишком много ударов. Посмотри на меня, пожалуйста. Ты понимаешь меня, Макс?», — говорил тренер.

После этого тренер говорил секундантам и переводчику Дадашева, что нужно быть честным со спортсменом и останавливать бой.

This is a mark of a great trainer, one that knows his warrior at war 🥊 a trainer has to love his fighter enough to make a crucial call sometimes saving him from his very self. Great call Buddy @buddymcgirtboxing prayers up for this young warrior #speedyrecovery #toughsport 🙏🏾 pic.twitter.com/cKljvTKOgt — The Magic Man 🎩 (@AntonioTarver) July 20, 2019

Свой 14-й бой Дадашев провел 20 июля на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле (США). После 11 раундов команда россиянина попросила остановить поединок.

В подтрибунном помещении боксеру стало плохо, он упал в обморок. Из здания Дадашева выносили на носилках. В больнице врачи диагностировали у него отек мозга и провели трепанацию черепа.

Дадашев выступает в первом полусреднем весе. Поражение от пуэрториканца стало для него первым. В предыдущих 13 боях он одержал победу, причем в 11 из них — нокаутом.