В Италии умер руководитель громкого расследования «Чистые руки»

В Милане в возрасте 89 лет скончался бывший прокурор Франческо Саверио Боррелли.

Он был известен тем, что в начале 1990-х годов возглавлял громкое антикоррупционное расследование «Чистые руки», сообщает газета Corriere della Sera.

Отмечается, что некоторое время назад Боррелли поступил в хоспис Национального института по борьбе с раком. Соболезнование в связи со смертью экс-прокурора выразил президент Италии Серджо Маттарелла.

Расследование «Чистые руки» началось на фоне роста преступлений мафии и привело к аресту сотен представителей деловых и политических кругов Италии.

В 2018 году писатель Роберто Савиано в Twitter назвал главу МВД, вице-премьера Италии Маттео Сальвини руководителем итальянской мафии и раскритиковал миграционную политику. Политик в ответ подал иск в суд.

В 2010 году Савиано выпустил книгу, в которой разоблачалась структура каморры, члены которой проникли во все сферы жизни Неаполя. С тех пор писатель живет под полицейской охраной. По книге режиссер Маттео Гарроне снял фильм «Гоморра», который получил Гран-при Каннского кинофестиваля.

В 2018 году в Италии провели масштабную спецоперацию по противодействию известной группировке «Ндрангета», действующей в области Калабрия. В результате операции были арестованы более 40 человек, а также имущество на сумму более €100 млн.