Глава нацбанка Украины не видит угрозы дефолта в стране

Национальный банк Украины не видит оснований для реальной угрозы дефолта в стране. Об этом на встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации сообщил глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, Киев должен перейти к обсуждению новой программы сотрудничества с международным валютным фондом (МВФ), однако разговоры о дефолте не имеют реальных оснований, цитирует главу банка «Страна.ua».

Программа помощи Украине от МВФ stand-by была подписана в декабре 2018 года. Она рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Киев может получить $3,9 млрд. Обновленная схема кредитования заменяет четырехлетнюю программу расширенного финансирования, рассчитанную на $17,5 млрд до марта 2019 года.

Однако МВФ согласился выделить транш Украине в обмен на ряд требований, в частности, внесение корректировок в политику и стратегии на 2018–2020 годы.

Кроме того, Нацбанк обязан придерживаться политики гибкого валютного курса, обеспечить уровень инфляции на отметке в 7% в 2018–2019 годах, а бюджет страны в этот период должен сложиться с дефицитом 2,5%. Проведение налоговой амнистии исключается.

Первые средства — $1,4 млрд — были перечислены в декабре прошлого года, остальные деньги будут направляться по итогам полугодовых обзоров. После визита на Украину в мае в МВФ заявили о соответствии фискальной и монетарной политики страны программе фонда.