СМИ сообщили о разработке Apple аналога операционной системы Huawei

Американская корпорация Apple разрабатывает операционную систему SiriOS, которая является аналогом Hongmeng от китайской компании Huawei для интернета вещей (IoT). Об этом сообщили аналитики Mangrove Capital Partners.

Речь идет о применении ОС в автономном транспорте, решениях промышленной автоматизации и других узких отраслях и не касается систем для смартфонов. По данным аналитиков, SiriOS будет управляться преимущественно голосом, а для ее работы широко будут применяться алгоритмы искусственного интеллекта.

Также специалисты отметили, что система будет совместима с другими разработками Apple. При этом первым устройством новой ОС может стать умная колонка HomePod нового поколения. SiriOS может стать ответом американской компании на разработки Huawei, так как Hongmeng предназначается не для смартфонов, а для устройств IoT.

14 июня компания Huawei заявила, что находится в процессе запуска собственной операционной системы (ОС) Hongmeng и запустит ее в течение нескольких месяцев. В мае министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, якобы несущую угрозу нацбезопасности. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.

В июне также стало известно, что «РЖД-технологии» и «РТ-Инвест» (дочерняя компания госкорпорации «Ростех») подписали меморандум о намерениях по созданию совместного предприятия, которое будет заниматься разработкой устройств сети LPWAN XNB и технологий в сфере интернета вещей (IoT) в сфере транспорта и логистики.