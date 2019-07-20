Дизайнер построил кресло для золотой рыбки

Корейский модный дизайнер придумал инвалидную коляску для своей рыбки. Из-за болезни питомец всё время переворачивался или опускался на дно аквариума. Генри Ким смастерил кресло по урокам из интернета. Теперь рыбки с расстройством плавательного пузыря будут чувствовать себя полноценно.