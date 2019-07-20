Соцсети спорят о Леди Гаге и маме Брэдли Купера

Пользователи соцсетей спорят, насколько похожи Леди Гага и мама Брэдли Купера — Глория Купер. Мама Брэдли Купера — итало-американка со строгим католическим воспитанием, которое привила и своему сыну. Пользователи отмечают: у обеих женщин итальянские корни и католические семьи.