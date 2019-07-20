Следователи проверят информацию об избиении ребенка женщиной в Москве

Столичные следователи начали доследственную проверку сообщения об избиении ребенка в Басманном районе города. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает ГСУ СК РФ по Москве.

Об инциденте следователям сообщила местная жительница. По ее словам, неизвестная женщина нанесла несколько ударов по лицу находящемуся с ней ребенку.

В московском главке МВД добавили, что сейчас правоохранители пытаются установить личность и местонахождение подозреваемой, сообщает «Российская газета».

По некоторым данным, инцидент произошел возле отделения банка. Выйдя оттуда, женщина начала избивать ребенка, в частности, пинать его ногами. Кроме того, женщина хотела ударить мальчика головой о стену.

Ранее в июле сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту избиения девочки тремя подростками в Бессоновском районе Пензенской области. Школьники снимали драку на камеру, а затем выложили запись в интернет.