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Создатель первого «Оно» подал в суд на создателей второго «Оно»

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Фото: kinopoisk.ru/Каро-Премьер
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Продюсер первой телеэкранизации романа Стивена Кинга «Оно» Ларри Санитски подал в суд на компанию Warner Brothers, которая в 2017 году пересняла картину. Об этом сообщает издание Variety.

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Отмечается, что Санитски руководил компанией Telepictures, которая выкупила у Кинга права на экранизацию «Оно» для канала ABC. Предполагалось, что по роману снимут мини-сериал. Однако впоследствии Санитски ушел из Telepictures, и проект завершили без него. В его иске в суд говорится, что Warner Brothers нарушили условия контракта.

По уточненным данным Санитски и его партнер Фрэнк Кенигсберг подписали контракт с компанией Lorimar, в которую влилась Telepictures. Так, они получили права на участие в дальнейшем развитии проекта, включая сопродюсирование ремейков, сиквелов и любых спин-оффов «Оно». При этом отмечается, что права не являлись эксклюзивными.

По словам Санитски, Warner Brothers ни разу не обратились к ним за консультацией по поводу ремейка. В связи с этим продюсер потребовал в виде компенсации выплачивать ему по 10% от денег, которые фильм уже заработал и заработает в дальнейшем. Компания пока не прокомментировала ситуацию.

В романе Стивена Кинга «Оно» повествуется о подростках из Дерри, где регулярно пропадают дети. За похищениями стоит клоун Пеннивайз — некая сущность, которая питается страхом. Мини-сериал по книге вышел в 1990 году и транслировался на АBC.

8 сентября 2017 году был представлен ремейк от компании Warner Brothers. В том же месяце стало известно, что эта экранизация «Оно» вошла в историю кинематографа, став самым кассовым хоррором. Глава маркетингового отдела Warner Brothers Сью Кролл подчеркнула, что любой хороший блокбастер без труда достигает отметки в полмиллиона, однако для фильма ужаса это войдет в историю, и этим нельзя не гордиться.

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