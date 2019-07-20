Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир

Телеведущий Георгий Габуния, которого отстранили на два месяца после его нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина, получит возможность вернуться к работе по истечении срока взыскания. С таким заявлением выступил новый гендиректор телекомпании «Рустави 2» Паата Салия в ходе встречи с сотрудниками.

«В этом случае я не являюсь ни противником, ни сторонником (работы Габунии на «Рустави 2». — Ред.). Я уже сказал и зафиксировал позицию, что все остаются на своих местах», — приводит его слова Sputnik Грузия.

Кроме того, во время встречи сотрудники телекомпании предложили гендиректору создать общественный совет, который будет контролировать кадровый вопрос в телекомпании. В свою очередь Салия пообещал обсудить этот вопрос с владельцем телеканала.

18 июля Нику Гварамию уволили с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Новым гендиректором телеканала стал Паата Салия. Соответствующую кадровую перестановку утвердил Гражданский реестр минюста Грузии. Решение было принято на партнерском заседании телекомпании.

Ранее в тот же день Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что «Рустави 2» принадлежит бизнесмену Кибару Халваши. Он утверждал, что ему пришлось за бесценок отдать свои акции под давлением властей во главе с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Скандал вокруг телеканала «Рустави 2» разгорелся после того, как 7 июля ведущий программы «P.S.» Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей.

Его выходка возмутила российскую и грузинскую общественность, у здания вещателя прошли митинги с требованием уволить Габунию и руководство канала. Поведение журналиста осудили премьер и президент Грузии. Однако руководство только отстранило журналиста от работы на два месяца.

После этого Гварамия заявил, что готов мочиться в вино и минеральную воду, экспортируемые в Россию. Его слова оскорбили грузинских виноделов, которые также устроили акцию протеста.