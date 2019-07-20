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Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны. Об этом в субботу, 20 июля, сообщается на сайте кабмина.

«Создание федерального ресурса о наcелении позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфeре государственнoго и муниципального управления, информациoнную открытость и прозрачность системы государственного и муниципальнoго управления для граждан», — отмечается в документе.

Также, по мнению правительства, портал позволит обеспечить доступность для граждан их личной информации, находящейся в распоряжении органов государственной власти, органов управления государственными внебюджетными фондами, а также органов местного самоуправления.

17 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уже в 2023 году граждане страны могут перейти на электронные паспорта. Такой документ будет представлять собой пластиковую карту с чипом с возможностью бесконтактного чтения. На обратной стороне документа — буквенный, QR-коды и фотография владельца. Карта содержит основную информацию о гражданине: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, данные о месте проживания, водительских правах, данные СНИЛС и ИНН.

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