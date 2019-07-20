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Замглавы самарского УФСИН арестовали по делу о взяточничестве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Первого замначальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Самарской области Дениса Шматова подозревают в получении взятки. Мужчину арестовали, говорится на сайте областного управления Следственного комитета (СК) 20 июля.

Следствие полагает, что Шматов получил 520 тыс. рублей за способствование в улучшении условий содержания осужденных в исправительной колонии № 15. Деньги ему передали 19 июля в одном из самарских дворов.

Шматова оперативно задержали, в суд было направлено ходатайство об аресте. Возбуждено уголовное дело о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Расследование продолжается.

По данным областного УФСИН, 41-летний полковник внутренней службы Денис Шматов служит в уголовно-исполнительной системе с октября 1996 года. На должность первого замначальника областного УФСИН его назначили в июне 2016-го.

Ранее в этот день задержали двух следователей отделов СК по Королеву и Мытищам по подозрению в получении взятки. Предполагается, что им передали 1,2 млн рублей за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП.

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