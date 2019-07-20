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Неизвестные разбили голову мужчине в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Неизвестные сильно избили прохожего в центре Москвы. Врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ 20 июля.

Инцидент произошел возле станции метро «Пушкинская» вечером накануне. Предположительно, несколько злоумышленников подошли к мужчине и попросили сигарету, а после этого сильно его избили и скрылись.

О личности пострадавшего и его состоянии не сообщается. РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы столичного ГУ МВД сообщает, что нападение совершено на безработного мужчину 1972 года рождения. Ведется проверка.

10 июля четверо мужчин напали на полицейских в одном из московских торговых центров. В результате одного правоохранителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой, второго направили на медобследование.

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