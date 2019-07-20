Московский таксист украл у туриста 55 тыс. рублей

В Москве водитель такси украл у гостя столицы 55 тыс. рублей. Об этом стало известно сайту телеканала РЕН ТВ.

Жертвой таксиста стал 46-летний мужчина, приехавший вместе с сыном из Краснодарского края. Ночью 18 июля турист вызвал машину, чтобы доехать до гостиницы.

Чтобы расплатиться, мужчина вышел из машины и достал пачку купюр. Таксист выхватил деньги из рук клиента и скрылся.

Правоохранители задержали водителя. Злоумышленник сознался в содеянном.

Ранее в июле жительница Читы угнала машину такси. По словам нарушительницы, во время поездки водитель попросил остановиться, чтобы зайти в магазин, а она очень хотела попасть домой.