Прямой эфир

США подготовят операцию для защиты судоходства на Ближнем Востоке

0
Фото: REUTERS/John Luke McGovern/U.S. Navy
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральное командование ВС США разрабатывает международную морскую операцию «Страж» по защите судоходства на Ближнем Востоке. Об этом в субботу, 20 июля, сообщается на сайте штаба.

На нет и судов нет: Россия не будет усиливать охрану в Ормузском проливе
Москва не планирует вводить дополнительные силы в Персидский залив для защиты своего нефтяного и торгового флота, заявили в Госдуме

Отмечается, что «Страж» направлен на усиление надзора и безопасности на ключевых водных путях на Ближнем Востоке.

«Целью операции «Страж» является обеспечение стабильности на море, безопасного прохода и снижения напряженности в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб и Оманскому заливу», — указано в сообщении.

16 июля кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что США могут совместно с союзниками создать специальный патруль для мониторинга ситуации в Персидском и Оманском заливах, а также Ормузском проливе.

Ранее в тот же день спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Брайан Хук рассказал, что США намерены внести вклад в обеспечение морской безопасности в Персидском и Оманском заливах, а также Ормузском проливе.

11 июля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва встревожена недавними событиями в Ормузском проливе, напоминает «Федеральное агентство новостей».

10 июля сообщалось, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру, покидавшему Персидский залив, и потребовали остановиться в Ормузском проливе. Сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose «сделал устное предупреждение» пытавшимся остановить судно иранцам, в результате чего требования отозвали.

13 июня стало известно, что по нефтяному танкеру Front Altair в Оманском заливе предположительно была выпущена торпеда, еще одно судно Kokuka Courageous получило повреждения от взрыва якобы магнитной мины.

В произошедшем США обвинили Иран. Позднее Пентагон опубликовал фотографии, которые якобы подтверждают причастность Тегерана к атаке на танкеры. Иранские власти обвинения отрицают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иран решил оставить экипаж задержанного судна на борту до конца расследования
Российские моряки находятся на задержанном Ираном танкере

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017