США подготовят операцию для защиты судоходства на Ближнем Востоке

Центральное командование ВС США разрабатывает международную морскую операцию «Страж» по защите судоходства на Ближнем Востоке. Об этом в субботу, 20 июля, сообщается на сайте штаба.

Отмечается, что «Страж» направлен на усиление надзора и безопасности на ключевых водных путях на Ближнем Востоке.

«Целью операции «Страж» является обеспечение стабильности на море, безопасного прохода и снижения напряженности в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб и Оманскому заливу», — указано в сообщении.

16 июля кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что США могут совместно с союзниками создать специальный патруль для мониторинга ситуации в Персидском и Оманском заливах, а также Ормузском проливе.

Ранее в тот же день спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Брайан Хук рассказал, что США намерены внести вклад в обеспечение морской безопасности в Персидском и Оманском заливах, а также Ормузском проливе.

11 июля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва встревожена недавними событиями в Ормузском проливе, напоминает «Федеральное агентство новостей».

10 июля сообщалось, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру, покидавшему Персидский залив, и потребовали остановиться в Ормузском проливе. Сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose «сделал устное предупреждение» пытавшимся остановить судно иранцам, в результате чего требования отозвали.

13 июня стало известно, что по нефтяному танкеру Front Altair в Оманском заливе предположительно была выпущена торпеда, еще одно судно Kokuka Courageous получило повреждения от взрыва якобы магнитной мины.

В произошедшем США обвинили Иран. Позднее Пентагон опубликовал фотографии, которые якобы подтверждают причастность Тегерана к атаке на танкеры. Иранские власти обвинения отрицают.