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В Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней

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Фото: Pixabay
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На западе Японии объявлен наивысший уровень опасности из-за сильнейших ливней. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Главное метеорологическое управление страны 20 июля.

Непогода обрушилась в связи с приходом тайфуна Данас. В особой опасности — города Гото и Цусима префектуры Нагасаки. Метеорологи посоветовали местным жителям эвакуироваться как можно быстрее, ведь ливневые дожди грозят оползнями и разливом рек.

В частности, покинуть Гото должны 36 тыс. человек. Всего за один час в городе выпало более 110 мм осадков, а за сутки — более 360 мм. Как отмечает ТАСС, жителей призывают не ждать спасателей и самим идти в эвакуационные центры.

В поселке Синкамигото уже пострадали две женщины. Они пытались залатать протекшую крышу, но не удержались и сорвались вниз. У одной пострадавшей медики диагностировали перелом поясницы, а у второй — ушибы.

Рекомендации об эвакуации также объявлены жителям городов Сайкай, Сасебо и Одзика, передает NHK.

Ранее 19 июля аэропорт японского города Нагоя отменил все рейсы из-за попадания молнии во взлетно-посадочную полосу.

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