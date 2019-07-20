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Мусоровоз сбил двух человек на пешеходном переходе в Новосибирске

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Фото: МВД РФ
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В Кировском районе Новосибирска водитель грузового мусоровоза «КамАЗ» сбил двух девушек, которые переходили через дорогу по пешеходному переходу. Одна из них скончалась на месте от полученных травм, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Новосибирской области.

«В результате ДТП одна из пешеходов от полученных травм скончалась на месте, вторая доставлена в медицинское учреждение», — указано в сообщении. Уточняется, что инцидент произошел 4:30 утра (00:30 мск).

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего, проводится проверка.

Ранее 20 июля сообщалось, что девять человек, в том числе четверо детей, получили травмы различной степени тяжести в результате аварии в Амурской области с участием автомобилей Toyota Mark II и Toyota Hiace.

По предварительной информации, водитель одной из машин выехал на встречную полосу. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства инцидента.

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