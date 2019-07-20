Госкомиссия утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

20 июля с Байконура стартует пилотируемый корабль «Союз МС-13». К станции летят: россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано из ЕКА, астронавт NASA Эндрю Морган.

На предполетной пресс-конференции экипажа итальянец раскрыл критерий приема в космонавты.

«Самый лучший кандидат в космонавты — это лысый…», — заявил он.

Экспедиция к МКС стартует в 19:28 мск. Через девять минут корабль отделится от третьей ступени и возьмет курс на станцию. Стыковка запланирована на 1:51 мск.