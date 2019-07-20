Шариатский суд опроверг развод экс-короля Малайзии и мисс Москва

Похоже, экс-монарх Малайзии не разводился с россиянкой Оксаной Воеводиной. В реестре Шариатского суда Сингапура, где пара оформляла отношения, не нашли записи о расторжении брака.

Правда, по мусульманским законам муж может объявить жене о разрыве в любой форме. Хоть по СМС. Идти в ЗАГС при этом совершенно необязательно.

Ранее в СМИ появилась информация о разрыве пары. В 2018 году Мухаммад V отрекся от престола ради Оксаны. 49-летний султан и 25-летняя мисс Москва – 2015 поженились 22 ноября.