В иркутском Тулуне остаются подтопленными 25 домов

На сегодняшний день в Тулуне подтопленными остаются 25 домов. За сутки воду откачали из шести подворий, работы подходят к завершению. Военная полиция помогла доставить гуманитарные грузы в пострадавший Тулун. Служащие перевезли из Иркутска 10 т продуктов, одежды и предметов гигиены.

Военные ЦВО продолжают ликвидировать последствия паводка в Тулунском районе. Завершены работы по разбору завалов, восстановлению дамбы на реке Ия. Приведены в порядок километры дорог, выпечено и выдано более 9,5 т хлеба. Более 2,5 тыс. жителей привиты от гепатита, почти 1200 человек — от дизентерии. Проводится дезинфекция территорий и помещений.