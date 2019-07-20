Сайт и соцсети Скотленд-Ярда взломали неизвестные

Информационная безопасность Скотленд-Ярда — под большим вопросом. На аккаунт в Twitter и электронную почту лондонской полиции покушались взломщики. В микроблоге и рассылках появились странные и нецензурные сообщения. В постах написано разное: например, о полицейских нетрадиционной сексуальной ориентации, о требовании освободить заключенного рэпера Дигга Д.