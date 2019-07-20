Прямой эфир

Иран решил оставить экипаж задержанного судна на борту до конца расследования

0
Фото: REUTERS/Stena Bulk
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все моряки британского танкера Stena Impero останутся на борту судна до завершения расследования. Такое решение приняли власти Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ 20 июля.

На данный момент судно стоит в порту Бендер-Аббас провинции Хормозган. Задержание связано с неким инцидентом с иранским рыболовецким судном, подробности не сообщаются.

Никто не ждал: Сирия опровергла связи с задержанным Британией танкером
В Дамаске призвали Лондон освободить «Grace1»

О задержании Stena Impero в Ормузском проливе стало известно 19 июля. Утверждается, что судно нарушило международные правила. В Корпусе Стражей Исламской революции (КСИР, ВС Ирана) сообщили, что сопроводили танкер до берега для проведения некоторых проверок.

Экипаж Stena Impero состоит из 23 человек, они не выходят на связь. Среди моряков могут быть трое граждан России, информацию проверяет посольство РФ в Иране. Судно принадлежит шведской компании Stena Bulk. По словам источника агентства IRNA, до задержания Stena Impero выключил приемник автоматической системы распознавания AIS и не реагировал на предупреждения КСИР, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Позднее в Великобритании также заявили о задержании Ираном судна Mesdar, шедшего под флагом Либерии. В КСИР данную информацию опровергли, добавив, что вынесли судну предупреждение о загрязнении вод и разрешили продолжить движение.

Отношения между Лондоном и Тегераном обострились после того, как 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить танкер.

10 июля СМИ сообщили, что пять малых кораблей, возможно иранских, потребовали британский нефтяной танкер остановиться в Ормузском проливе. Но после устного предупреждения иранским кораблям пришлось отозвать требование. Однако информацию опровергли в КСИР. Тем не менее Британия решила усилить военное присутствие в регионе.

Напряженность наблюдается также в отношениях Тегерана и Вашингтона. 13 июня в Ормузском проливе два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия. Предположительно, суда были атакованы торпедами. США обвинили в нападении Иран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США разместят дополнительные войска в Саудовской Аравии
Путин прокомментировал ухудшение отношений Ирана и США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017